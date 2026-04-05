In Germania, i uomini devono ottenere un permesso dallo Stato prima di lasciare il Paese. La regola si applica a giovani e adulti in età militare, anche se il servizio rimane volontario. La possibilità di rendere obbligatorio il servizio militare non è stata esclusa. La norma riguarda quindi principalmente chi si trova in età di leva e desidera partire dall’area nazionale.

Molti giovani uomini tedeschi hanno scoperto ieri che, per loro, lasciare il Paese non è più una decisione del tutto libera. Se il soggiorno all’estero supera una certa durata, infatti, servirà un’autorizzazione. Non si tratta di una misura amministrativa qualsiasi, ma dell’effetto di una legge che riporta al centro del dibattito pubblico una parola che Berlino aveva accantonato da oltre un decennio: leva. La novità è emersa da un aggiornamento del quadro normativo legato al Wehrpflichtgesetz, la legge sul servizio militare. In base a quanto riportato dalla Frankfurter Rundschau, gli uomini soggetti agli obblighi militari non possono più soggiornare all’estero per periodi prolungati senza il via libera delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In Germania i maschi devono chiedere il permesso allo Stato per lasciare il Paese

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