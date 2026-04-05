Ciro Immobile ha rilasciato un’intervista a So Foot nella quale ha parlato della situazione della Nazionale Italiana. L’attaccante ha menzionato una forma di ostracismo che, secondo lui, si manifesta in Italia nei confronti dei club. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di isolamento e sulle dinamiche che coinvolgono i club nel contesto del calcio nazionale.

Intervistato da So Foot, Ciro Immobile ha così parlato della situazione legata alla Nazionale Italiana. Le parole di Immobile. Si legge su So Foot: “Non so se sia così in tutti i paesi, ma in Italia c’è una forma di ostracismo legata ai club. I tifosi a volte faticano a sostenere in nazionale un giocatore proveniente dal club rivale: se sei tifoso dell’ Inter, non incoraggerai naturalmente un giocatore della Juventus. Se tifi per la Roma, non porti necessariamente nel cuore un giocatore della Lazio. Questo influisce. Mediaticamente non ero “protetto” come altri. Avevo meno diritto di sbagliare. Eppure, sotto la guida di Roberto Mancini, sono stato il giocatore che ha segnato di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Immobile: “In Italia c’è una forma di ostracismo legata ai club”

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