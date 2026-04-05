Nel mese di aprile 2026, il mercato del lavoro italiano ha mostrato una significativa crescita delle nuove assunzioni nel Sud, con circa 160 mila contratti firmati. Questa regione si distingue come principale area di incremento occupazionale, superando altre zone del Paese. I dati ufficiali indicano un andamento positivo, con un aumento consistente rispetto ai mesi precedenti. La situazione si concentra principalmente su contratti a tempo determinato e indeterminato.

Il mercato del lavoro italiano registra una dinamica inaspettata nel mese di aprile 2026: il Mezzogiorno emerge come motore principale delle nuove assunzioni. Mentre altre macroaree mostrano segnali di rallentamento, le regioni meridionali e insulari concentrano quasi un terzo delle opportunità previste dalle imprese per questo periodo. I dati emergenti dal Bollettino Excelsior indicano che la spinta occupazionale proviene con forza dal Sud, contraddicendo parzialmente i segnali di frenata registrati dall’Istat nei primi mesi dell’anno. La crescita percentuale del reddito pro capite nelle province meridionali conferma questa tendenza positiva, nonostante il divario assoluto con il resto del Paese rimanga significativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Sud guida le assunzioni: 160mila nuovi contratti in aprile

Lavoro, Capitale sul podio per assunzioni. Altri 112 mila contratti entro aprileCresce l'occupazione nella Capitale e in tutta la regione tanto che Roma si piazza al secondo posto in Italia per assunzioni programmate.

A Piacenza assunzioni in lieve calo, anche per gli under 30: a gennaio in tutto 2mila 880 nuovi contratti«Ammontano a 2mila 880, i nuovi contratti che le imprese piacentine prevedono attivare nel primo mese del 2026.

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