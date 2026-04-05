Il Frosinone ha battuto il Padova per 2-0 allo Stirpe, con reti di Raimondo e Gelli, conquistando la testa della classifica in vista delle festività pasquali. La squadra di Alvini ora condivide il primo posto con il Venezia. Il Padova, invece, attraversa un momento difficile e si trova in una fase complicata della stagione.

Il Frosinone vince e aggancia momentaneamente il Venezia in vetta alla classifica. Nell’anticipo della 33ª giornata la squadra di Alvini ha pochi problemi contro il Padova: allo Stirpe finisce 2-0. Raimondo la sblocca al 25’ sfruttando un retropassaggio sbagliato della difesa avversaria e sul rinvio di Sorrentino manda il pallone in rete: sono dieci gol in campionato per l’attaccante classe 2004. Pochi minuti dopo ci pensa Gelli sugli sviluppi di un corner a firmare il raddoppio. Debutto da dimenticare per Breda sulla panchina biancorossa: gli ospiti creano pochissimo e rimediano la quinta sconfitta di fila. Ora Lasagna e compagni – fermi a 34 punti - sono sempre più vicini alla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Frosinone vince e si regala una Pasqua in testa alla classifica. Padova, è crisi nera

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