Una nuova variante di Covid, chiamata «Cicada», sta preoccupando le autorità sanitarie. Si tratta di una mutazione del virus che si sta diffondendo in diverse regioni, adattandosi alle difese immunitarie delle persone. La sua capacità di eludere le risposte del sistema immunitario ha portato a un aumento dei casi e a una maggiore difficoltà nel contenerla. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere dati sulla sua diffusione e pericolosità.

L’immagine è quella di un predatore che ha imparato a muoversi nelle ombre del sistema immunitario globale. Dopo anni in cui il virus del Covid, il SARS-CoV-2, sembrava aver stabilizzato la propria traiettoria evolutiva su variazioni minori della famiglia Omicron, la comunità scientifica internazionale ha acceso i riflettori su una nuova minaccia. Si chiama BA.3.2, ma nei laboratori di sequenziamento genomico di tutto il mondo è ormai nota come Cicada. Il nome non è casuale: proprio come le cicale restano sepolte per lunghi periodi prima di emergere in massa, questa variante è rimasta in una fase di latenza sotterranea, accumulando mutazioni in contesti geografici isolati, per poi esplodere improvvisamente nelle rilevazioni delle acque reflue tra gli Stati Uniti e l’Europa settentrionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Covid non è finito, è mutato. Cos’è e quanto è pericolosa la variante «Cicada»

Covid in ascesa negli Usa: cos’è la variante “Cicada”Se per molto tempo non abbiamo più sentito parlare (o quasi) del Covid, è perché si tratta di un virus ormai endemico e totalmente diverso da quello...

Cos’è il «Cicada», nuova variante Covid: sintomi e vacciniUna nuova variante del COVID si sta diffondendo e gli esperti stanno iniziando a prestarle attenzione.

Argomenti più discussi: Per la sanità si prevedono tempi di magra. Ocse: Finita la stagione degli aumenti di spesa post Covid. Tra debito, energia, protezione sociale e difesa incombe una stretta sui bilanci; Non è più tempo di eroi solitari. Segalla: Unire le forze per amore della natura; Gattuso è stato un tentativo fallito: il successore va scelto con calma. Gravina capisca che il suo tempo è finito; Virus intestinale aprile 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro.

Se il caro energia dovesse costringere il Governo a tornare alla Didattica a distanza (adottata cinque-sei anni fa, durante la pandemia da Covid) sarebbe assurdo e deleterio. Così rispondono le associazioni, i comitati e gli organismi che costituiscono la ‘Rete facebook

La Flotilla "torinese" per Cuba: a bordo 120 persone da tutta Europa per portare medicinali e vicinanza per la crisi in corso. A promuoverla la torinese Aicec con il sindacalista Ugo Bolognesi: "Ricambiamo la solidarietà del periodo Covid". x.com