Il Borgo dei Borghi 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il programma
Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 20,55 su Rai 3 va in onda Il Borgo dei Borghi 2025, il programma di Rai Cultura che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con i borghi più belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello. Per gli appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, per gli amanti delle specialità culinarie o artigianali, delle escursioni o delle feste paesane, si tratta di luoghi eccezionali da scoprire e magari visitare durante le vacanze. Al timone della gara, Camila Raznovich. Dove vedere Il Borgo dei Borghi 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026: orari, programma, streamingArchiviata la settimana conclusa con il Giro delle Fiandre, è ora tempo nuovamente degli appuntamenti con le corse a tappe.
Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2026: orari, programma, streaming. Niente diretta in chiaroSiamo oggi entrati ufficialmente nella settimana che porterà alla edizione numero 110 del Giro delle Fiandre.
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Il Borgo dei Borghi 2026, stasera in tv: anticipazioni, elenco finalistiVicoli silenziosi, piazze senza tempo e panorami che sembrano dipinti: è la sera de Il Borgo dei Borghi, appuntamento ormai tradizionale della Pasqua televisiva. Anche nel 2026, il programma torna s ... today.it
Zungoli, Campania | Finalista a Il Borgo dei Borghi 2026: un paese sospeso nel tempo e icona di turismoNel centro dell'Irpinia troviamo Zungoli, un particolare borgo che attrae il turismo nella regione Campania e che mostra tanti interessanti spunti. ilsussidiario.net
Marta(Vt). Borgo dei pescatori. ...Buona Pasqua a tutti... - facebook.com facebook
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