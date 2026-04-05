Il 2025 del Soccorso alpino | 13.037 missioni 528 vittime e 9.624 feriti

Nel 2025, il Soccorso alpino ha svolto 13.037 interventi su tutto il territorio nazionale. Durante l'anno, sono state registrate 528 vittime e 9.624 feriti. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, affiliato al club alpino italiano, opera da oltre settant’anni in ambienti montani, grotte e zone impervie, garantendo assistenza e supporto in situazioni di emergenza.

Il Cnsas da 70 anni presta assistenza in ambiente montano, in grotta e negli ambienti impervi del territorio nazionale con 7.000 tecnici. I numeri dello scorso anno: «+8 per cento di interventi rispetto al 2024, mai così tanti» Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), sezione nazionale del club alpino italiano che da oltre 70 anni effettua soccorsi in ambiente montano, in grotta e negli ambienti impervi del territorio nazionale con circa 7.000 tecnici, ha presentato il report delle attività nel 2025. Nel corso del 2025 il Cnsas ha effettuato 11.287 missioni di soccorso segnando un aumento dell’8% rispetto alle 12.063 del 2024 e alle 12. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Soccorso alpino, missioni in crescita nel 2025Il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria archivia il 2025, confermandosi un pilastro fondamentale per la sicurezza nelle aree impervie della regione.

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Temi più discussi: Soccorso alpino, in Trentino più di 4 interventi al giorno in montagna: Anno intenso, segnato da operazioni complesse ed eventi che ci hanno colpito profondamente; I dati 2025 delle attività del Soccorso Alpino e Speleologico; Il 2025 del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: 13037 interventi; Mai così tanti soccorsi in montagna: 2025, un anno nero.

I dati 2025 sull’attività operativa del Soccorso Alpino e Speleologico TrentinoNel 2025 il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è intervenuto più di 1.500 volte per prestare soccorso a oltre 1.600 persone. secolo-trentino.com

Soccorso Alpino e sicurezza in montagna: oltre 13mila interventi nel 2025Un anno da record per il Soccorso Alpino: aumentano dell'8% le missioni in ambiente impervio, con 528 vittime e oltre 9.600 feriti. Escursionismo e mountain bike le attività più coinvolte ... quicosenza.it

Cade durante una passeggiata a Castelmonte e resta ferita: necessario l’intervento del Soccorso alpino- Trasportata a spalla lungo il sentiero per raggiungere l’ambulanza. Leggi nel primo commento facebook

Escursionista recuperato in elicottero e un altro si è salvato aggrappandosi ad arbusti. Il Soccorso alpino: serve equipaggiamento adeguato. x.com