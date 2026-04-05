I quartieri di Torino prendono vita | dieci laboratori per raccontare insieme la città

A Torino, i quartieri si animano grazie a una serie di laboratori dedicati all’arte e alla narrazione della città. Dieci illustratori sono coinvolti in un progetto che utilizza sguardi, segni e disegni per rappresentare i diversi quartieri. La rassegna, chiamata Voci di Quartiere, propone una serie di eventi in cui si combinano creatività e partecipazione locale. Gli incontri si svolgono nelle diverse zone della città, coinvolgendo i residenti e gli artisti.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle I quartieri di Torino prendono vita. Sguardi, segni e disegni per raccontare insieme la città. Perché interrompere un dialogo quando funziona? Voci di Quartiere torna con una nuova proposta di eventi che vede coinvolti i dieci illustratori delle mappe che hanno raccolto così grande successo in città. Nuovi incontri con le persone che Torino la vivono e la amano, per condividere esperienze inattese, trovare sguardi differenti, raccontare l’invisibile degli spazi urbani. Tra aprile e settembre dieci laboratori, guidati da artiste e artisti che hanno fatto della... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nasce “Chieti tra le pagine, la città dove le storie prendono vita”, progetto di lettura diffusa che coinvolge tutta la comunitàL'iniziativa è una vera e propria comunità-laboratorio permanente, capace di portare i libri fuori dagli scaffali e renderli parte viva della...

'Tre sagome': tre fiabe prendono vita tra disegni e musica dal vivo alla Città del TeatroTre storie, tre personaggi, tre mondi che si intrecciano in un unico racconto capace di affascinare grandi e piccoli.

A PIEDI nei QUARTIERI PEGGIORI di MILANO..

Temi più discussi: Dove comprare casa a Torino? I quartieri dove il mercato è in crescita; Case a Torino, così la rigenerazione urbana spinge i prezzi: il fascino ritrovato di Vanchiglia, Cenisia e San Donato; Nuove zone rosse dal 31 marzo: l’elenco completo di quartieri, vie e giardini coinvolti; Il Referendum a Torino, è ovunque No.

Controlli a tappeto in zona Torino Borgo San Paolo: controlli in strada e locali, multe per 21mila euro e un arrestoContinuano le attività della polizia sul territorio per contrastare fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti ... torinotoday.it

Piano Regolatore Torino: cosa cambia per case, negozi e quartieriPiano Regolatore Torino, affitti in crescita e commercio in calo: il confronto sul futuro dei quartieri entra nel vivo. torinofree.it

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