Otto dei principali paesi produttori di petrolio hanno approvato un aumento della produzione, ma la possibilità che questa decisione abbia effetti concreti dipende dalla risoluzione del blocco dello Stretto di Hormuz. La tensione in quella zona, causata dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, continua a creare incertezza nel mercato globale dell’energia. Finché la situazione rimane irrisolta, l’effetto reale delle decisioni prese potrebbe essere limitato.

Il mercato del petrolio rimane sotto ghiaccio in attesa che il blocco dello Stretto di Hormuz – dovuto alla guerra scatenata da Usa e Israele in Iran – trovi una risoluzione che al momento non si vede all’orizzonte. Così l’Opec+, il comitato che riunisce gli 8 principali Paesi produttori, ha disposto un aumento delle quote di produzione di 206mila barili al giorno a partire da maggio, ma si tratta di una decisione che potrebbe rimanere sulla carta perché al momento è interrotto l’export da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iraq, cioè gli unici Stati che potrebbero aumentare in modo significativo l’output. Gli altri componenti dell’Opec+ – oltre ad Arabia ed Emirati – sono Russia, Kuwait, Kazakistan, Nigeria, Algeria e Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli 8 Paesi big del petrolio danno l’ok all’aumento di produzione, ma rischia di rimanere su carta se Hormuz non si sblocca

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