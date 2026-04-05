Giro delle Fiandre 2026 la gioia di Pogacar | Non corro spesso e sento la pressione

Il Giro delle Fiandre del 2026 si è aperto con l’entusiasmo del campione in carica, che ha dichiarato di non partecipare spesso alle corse e di sentire la pressione prima della gara. Il percorso si presenta come sempre impegnativo e attira l’attenzione di numerosi appassionati e rivali, pronti a sfidarsi sulle strade che attraversano il paesaggio belga. La competizione si svolge in una giornata di grande attesa, con i corridori pronti a darsi battaglia.