Giro delle Fiandre 2026 la gioia di Pogacar | Non corro spesso e sento la pressione
Il Giro delle Fiandre del 2026 si è aperto con l’entusiasmo del campione in carica, che ha dichiarato di non partecipare spesso alle corse e di sentire la pressione prima della gara. Il percorso si presenta come sempre impegnativo e attira l’attenzione di numerosi appassionati e rivali, pronti a sfidarsi sulle strade che attraversano il paesaggio belga. La competizione si svolge in una giornata di grande attesa, con i corridori pronti a darsi battaglia.
Roma, 5 aprile 2026 – Il tema di ogni gara è ormai diventato uno solo: riuscirà qualcuno a fermare Tadej Pogacar? In questo 2026 l'impresa (perché di tale si tratta ormai) non si è ancora compiuta: vittoria alla Strade Bianche 2026, alla Milano-Sanremo 2026 (la prima in assoluto) e, oggi, tris calato al Giro delle Fiandre 2026, per un en-plein che issa ulteriormente il fuoriclasse sloveno nel gotha del ciclismo. Le dichiarazioni di Pogacar. Il conto totale delle Monumento sale a 12, una in più di un mito come Roger De Vlaeminck, mentre un altro, un certo Eddy Merckx, viene affiancato in una doppietta finora senza eguali: quella tra Classicissima e Ronde nella stessa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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