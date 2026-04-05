Giro delle Fiandre 2026 brutta caduta per Trentin | le condizioni del veneto

Durante il Giro delle Fiandre 2026, si è verificata una caduta che ha coinvolto il ciclista veneto. L’incidente è avvenuto durante la corsa, senza coinvolgimenti di altri atleti. La condizione del ciclista è ancora da valutare, mentre il vincitore della tappa è stato il corridore sloveno. La corsa prosegue con altri atleti che cercano di mantenere il ritmo di gara.

Roma, 5 aprile 2026 - Il protagonista assoluto è stato il vincitore Tadej Pogacar, che come sempre ha rubato la scena, ma il Giro delle Fiandre 2026 ha proposto molte altre storie, e non tutte di verso positivo: lo sa bene Matteo Trentin, protagonista di una brutta caduta non immortalata dalle telecamere. Le condizioni di Trentin. Fino a un certo punto della gara il corridore veneto era stato con i migliori, rispondendo presente all'attacco promosso dalla UAE Team Emirates-XRG sul Molenberg, salvo poi ritrovarsi nel secondo plotone, attardato ma neanche tanto dall'élite della corsa. Poi la 'sparizione' dopo la discesa del Koppenberg, giustificata da quanto saputo in seguito nel contesto di una giornata assolutamente anonima per i colori azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro delle Fiandre 2026, brutta caduta per Trentin: le condizioni del veneto Leggi anche: Matteo Trentin cade al Giro delle Fiandre: ricoverato in ospedale, cos’è successo e diagnosi LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: brutta caduta dopo un giro, bandiera rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 20. Temi più discussi: Giro delle Fiandre 2026: il percorso, le salite e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada; Giro delle Fiandre 2026: orario, percorso, favoriti e come vederlo in tv e live streaming; Giro delle Fiandre 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Giro delle Fiandre, il percorso e i favoriti. Diretta Giro delle Fiandre 2026 | Streaming video tv: vince Tadej Pogacar, è il terzo successo! (5 aprile)Diretta Giro delle Fiandre 2026, oggi 5 aprile: orario, percorso e vincitore della leggendaria Ronde, una delle classiche mitiche del ciclismo. ilsussidiario.net LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Tadej Pogacar sgretola la concorrenza e realizza il tris, Van der Poel ultimo ad arrendersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15.30 16:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale ... oasport.it Un altro caso nel giro di pochi giorni dopo quello della famiglia di Pontecorvo facebook Giro dei Paesi Baschi 2026 inizia con una cronometro di Bilbao (139 km). Scatto al powerto per aprire la classifica: profilo impegnativo e potenziali distacchi già alla prima tappa. Scopri favoriti, percorso e orari di gara nel nostro update completo. x.com