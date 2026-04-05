Gasperini | Tanta Roma nel primo tempo ma dopo il terzo gol siamo andati in tilt

Nella partita tra le squadre di calcio, il tecnico della squadra ospite ha commentato il primo tempo, affermando che la squadra avversaria ha dominato nella prima metà dell'incontro. Dopo aver subito il terzo gol, ha detto, la squadra ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione e ha mostrato segnali di sconforto. Il tecnico dei giallorossi ha inoltre riferito che chiudere il primo tempo in svantaggio ha influito sul morale della squadra, creando ripercussioni nel secondo tempo.

Una caduta fragorosa, l’undicesima stagionale (non accadeva dal 2012-2013). La Roma contro l’Inter a San Siro perde di brutto e mette a repentaglio le residue speranze nella corsa al quarto posto. Gian Piero Gasperini a fine partita è scuro in volto ma prova a vedere quel poco di positivo. "Dopo il terzo gol siamo andati in tilt, nel primo tempo in mezzo ai due gol ho visto tanta Roma - spiega il tecnico -. Chiudere il primo tempo in svantaggio ci ha demoralizzati e la terza rete ci ha gettato nella sofferenza. Il risultato finale fa vedere tutto in modo diverso ma ci sono state due partite in una e dobbiamo anche dare merito all’Inter”. La Roma però è sembrata davvero troppo fragile in difesa e non è la prima volta che accade nel girone di ritorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasperini: "Tanta Roma nel primo tempo, ma dopo il terzo gol siamo andati in tilt" Gasperini a DAZN: «Dopo il terzo gol dell’Inter è stata solo sofferenza ma voglio sottolineare questa cosa»di Alberto PetrosilliGasperini, tecnico della Roma, ha analizzato nel post-partita la sconfitta della sua squadra contro l’Inter di Chivu: le... Roma, Gasperini svela: «Aver chiuso il primo tempo in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Perdere ci può stare ma…»Inter Roma, nel post gara Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata a San Siro Al termine di Inter Roma, Gian... Temi più discussi: Roma, Gasperini chiede il rinnovo di Pellegrini; A Roma continua l'allarme infortuni, Gasp ridisegna la fascia: chi al posto di Wesley; Soulé è la tentazione di Gasperini per Inter-Roma: dalla sorpresa del 2023 al colpaccio di un anno fa, una partita speciale; Zukanovic: Alla Roma serviva uno come Gasp. Farà grandi cose ma gli serve tempo. Gasperini diretta, interviste e conferenza stampa live dopo Inter-RomaLe parole dell'allenatore giallorosso a commento del pesante ko contro i nerazzurri di Chivu a San Siro: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Gasperini: Tra primo e secondo gol ho visto tanta Roma. Gara chiusa quando…Il pensiero dell'allenatore giallorosso al triplice fischio della gara contro l'Inter persa 5-2 al Meazza ... msn.com Gasperini: ''Nel primo tempo tanta Roma poi dal 3° gol è stata una sofferenza''. x.com Gasperini: "In mezzo ai due gol del primo tempo ho visto tanta Roma, il primo tempo è stato molto buono. Averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale, dal terzo gol in poi è stata una sofferenza. Partita dai due volti, nel primo tempo ho visto facebook