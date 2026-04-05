Gabigol tornerà a giocare in occasione della partita tra Santos e Flamengo, che si terrà allo Stadio Maracanã domenica alle 17:30 ora locale. La sua presenza è stata confermata per questo incontro, che si svolge nel campionato brasiliano. La partita vedrà affrontarsi le due squadre in un match che si preannuncia importante per la stagione.

Il ritorno di Gabigol è confermato per l’incontro contro il Flamengo allo Stadio Maracanã, in programma domenica alle 17:30 ora del Brasile. Il centravanti ha completato due sessioni di allenamento complete e non presenta più limitazioni dopo un edema al soleo sinistro che lo aveva tenuto lontano dal campo contro il Remo. La squadra si sposterà verso Rio de Janeiro nel pomeriggio di sabato per preparare la decima giornata del Brasileirão. La situazione della rosa richiede grandi adattamenti tattici dall’allenatore Cuca a causa di diverse assenze forzate. Neymar risulta squalificato dopo aver raccolto tre cartellini gialli giovedì scorso, mentre Rony rimane al centro tecnico Rei Pelé per recuperare fisicamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gabigol torna: il Santos sfida il Flamengo a Maracanã

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Gabigol foi para o santos, mas no flamengo ele fez hat TRICK contra o santos. #flamengo #santos

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