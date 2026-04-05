Frosinone-Padova 2-0 i giallazzurri si regalano tre punti importanti a Pasqua Le pagelle

Il Frosinone ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Padova allo Stirpe, con i gol di Raimondo e Gelli. La partita si è giocata durante il periodo pasquale e ha portato i tre punti alla squadra giallazzurra. Le pagelle della partita sono state rese pubbliche, evidenziando le prestazioni dei giocatori.

In gol Raimondo e Gelli. I ciociari continuano la rincorsa ai primi posti Il Frosinone festeggia una Pasqua dolcissima battendo il Padova per 2-0 allo Stirpe, grazie ai gol di Raimondo e Gelli. Con questo successo, la squadra di Massimiliano Alvini sale momentaneamente in vetta alla classifica a quota 68 punti, in attesa dei risultati delle rivali. I giallazzurri partono forte e, dopo alcune occasioni iniziali, trovano il vantaggio al 25’ con Raimondo, favorito da un rinvio sfortunato di Sorrentino. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Monterisi fa da sponda e Gelli insacca. Il Frosinone domina il primo tempo, sfiorando anche il terzo gol con Kvernadze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Catanzaro-Frosinone 2-2, rimonta di carattere dei giallazzurri. Le pagelleIl Frosinone rimonta due reti e strappa un punto prezioso sul campo del Catanzaro nella 27ª giornata di Serie B. Temi più discussi: Calcio Serie B: Frosinone-Padova 2-0; FROSINONE – PADOVA 2-0; Frosinone-Padova 2-0: ennesimo capitolo di una crisi sempre più profonda; Frosinone – Padova 2-0 highlights. Frosinone-Padova 2-0: ennesimo capitolo di una crisi sempre più profondaSconfitta pesante e quinta caduta consecutiva che inchioda i biancoscudati in piena zona retrocessione ... corrieredelveneto.corriere.it Serie B, Frosinone batte Padova 2-0: aggancio in vetta e corsa promozione apertissima. La classificaIl Frosinone risponde presente e si prende la vetta della Serie B. I ciociari superano il Padova per 2-0 al termine di una gara dominata a tratti e decisa nel primo tempo dalle reti di Raimondo e ... ilovepalermocalcio.com Highlights Frosinone-Padova 2-0 Reti: 25° Raimondo, 29° Gelli F. - facebook.com facebook Calcio Serie B: Frosinone-Padova 2-0. Con due reti segnate in 4 minuti i laziali battono i biancoscudati e agganciano il Venezia, che ha una partita in meno, in testa alla classifica. x.com