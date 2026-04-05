Federico, interpretato da Francesco Di Tullio, è uno dei protagonisti della serie televisiva “Mare Fuori”. Questa rappresenta la prima esperienza significativa dell’attore nel mondo della recitazione. Accanto a lui c’è il suo complice Samuele, entrambi inseriti in un cast che ha riscosso attenzione tra il pubblico. La serie si concentra sulle vicende di giovani in un contesto carcerario.

I più lo conoscono come Federico, il nuovo volto insieme al complice Samuele, della serie “Mare Fuori”, tra l’altro sua prima vera esperienza recitativa. Occhi azzurri e viso pulito, rende ancora più intenso il contrasto con il suo personaggio, come da lui stesso definito, un tipo menefreghista, irresponsabile e decisamente aggressivo. Lui è Francesco di Tullio, classe 2007, e venerdì 17 aprile debutterà al Teatro Leonardo di Milano con il monologo “GenZ”, una narrazione di un adolescente che racconta, a chi adolescente non lo è più, cosa significhi oggi avere diciotto anni. Uno scontro generazionale eterno, ma sempre attuale. Un debutto duplice: di Francesco Di Tullio su un palco teatrale e di Alessandra Scotti alla regia, oltre a essere coautrice del testo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Francesco Di Tullio: porto a teatro la mia generazione

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