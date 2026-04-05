Questa sera su Rai 1 va in onda il film Filumena Marturano, interpretato da Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. La pellicola si basa sulla commedia scritta da Eduardo De Filippo, nota per aver portato in scena una storia di relazioni e inganni. La trasmissione permette di rivivere la vicenda teatrale attraverso una versione cinematografica.

Stasera Rai 1 trasmette il film Filumena Marturano con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, ispirato alla celebre opera teatrale di Eduardo De Filippo che fu ispirata da una storia realmente accaduta a Napoli Stasera su Rai 1, in prima serata, torna Filumena Marturano, nella versione del 2022 diretta da Francesco Amato. Il film, a una settimana dall'addio a Imma Tataranni, riporterà in TV l'amatissima coppia protagonista della fiction, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, nei ruoli principali. Una scelta particolare quella dell'ammiraglia RAI per Pasqua, che riporta al centro una delle opere più conosciute di Eduardo De Filippo (anche grazie alla trasposizione cinematografica che ne fece De Sica nel 1964, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni), capace ancora oggi di parlare al pubblico contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Filumena Marturano stasera su Rai 1: la storia vera dietro il personaggio di Eduardo De Filippo

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Il film Filumena Marturano stasera su Rai 1: ecco la tramaIl film tv Filumena Marturano di Francesco Amato con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo in prima serata a Pasqua su Rai 1: la trama. corrierenazionale.it

Filumena Marturano stasera su Rai 1: la storia vera dietro il personaggio di Eduardo De FilippoStasera Rai 1 trasmette il film Filumena Marturano con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, ispirato alla celebre opera teatrale di Eduardo De Filippo che fu ispirata da una storia realmente accaduta ... movieplayer.it

Filumena Marturano, stasera su Rai 1. Lo seguirete A Pasqua tornano Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo nel remake della storica commedia napoletana di Eduardo De Filippo. Uno straordinario omaggio con due bravissimi attori facebook