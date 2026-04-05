Nella notte tra il 4 e il 5 aprile, un uomo evaso dal carcere a febbraio ha fatto esplodere un bancomat nella provincia della Spezia, riuscendo a portare via circa 90mila euro. Le forze dell’ordine, intervenute subito dopo l’incidente, sono riuscite a catturarlo poco dopo l’evento. L’indagato, ritenuto responsabile del danno e del furto, è stato arrestato e portato in caserma per ulteriori verifiche.

La Spezia, 5 aprile 2026 – Era evaso dal carcere nello scorso mese di febbraio e la notte scorsa, quella del 4 aprile, aveva fatto saltare in aria un bancomat nello spezzino. I carabinieri di Varese Ligure hanno arrestato un ragazzo di 23 anni perché sospettato di aver preso parte all’operazione. Il bancomat era stato fatto saltare durante la notte e avrebbe fruttato alla banda un bottino di circa 90mila euro. Il ragazzo è stato fermato oggi pomeriggio. Due complici sono ancora ricercati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fa esplodere un bancomat e fugge con 90mila euro, catturato dai carabinieri

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