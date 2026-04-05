Enrica Bonaccorti la figlia Verdiana a Verissimo | Devo imparare una nuova vita

Verdiana, figlia di Enrica Bonaccorti, ha partecipato a una trasmissione televisiva e ha parlato della perdita della madre, scomparsa il 12 marzo a causa di un tumore al pancreas. Ha dichiarato di dover ancora capire e imparare a vivere questa nuova realtà, sottolineando il percorso di adattamento che sta affrontando. La Bonaccorti era nota come protagonista del mondo dello spettacolo, e la sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i suoi fan e colleghi.

(Adnkronos) – "Devo ancora capire, devo imparare una nuova vita". Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti, ricorda la mamma scomparsa il 12 marzo per un tumore al pancreas. "Vivevamo in simbiosi negli ultimi anni, eravamo sempre insieme", dice Verdiana Bonaccorti oggi ospite di Verissimo nella puntata del 5 aprile. Le condizioni di Enrica Bonaccorti, racconta,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Enrica Bonaccorti, l’omaggio a Verissimo: in studio la figlia Verdiana Verissimo: la figlia Verdiana racconta la battaglia di Enrica BonaccortiIl programma Verissimo rende omaggio a Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo scorso. Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, l’omaggio a Verissimo: in studio la figlia Verdiana; Non ci siamo persi, con lei non è mai finita: l'ultimo abbraccio di Enrica Bonaccorti con l'amico Renato Zero; Verissimo, sabato 4 aprile: gli ospiti e le interviste di oggi; Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste. Verdiana Pettinari, chi è la figlia di Enrica Bonaccorti | Mamma single dopo l’addio dell’ex maritoVerdiana Pettinari, chi è la figlia di Enrica Bonaccorti: la giornalista l'ha cresciuta sola dopo l'abbandono del marito Daniele e papà della ragazza ... ilsussidiario.net Verdiana Pettinari Bonaccorti: perché ha cambiato cognome figlia di Enrica?| Papà Daniele? Uno sconosciutoVerdiana Pettinari Bonaccorti: perché ha cambiato cognome la figlia di Enrica? Papà Daniele? Uno sconosciuto ... ilsussidiario.net L’omaggio di Renato Zero alla sua grande amica di tutta la vita, Enrica Bonaccorti: “Tutto è silenzio. E comprendo che da adesso dovrò sbrigarmela da solo. Eppure, quanto di te mi resta dentro e addosso. Quanta bellezza che ti porti via” #Verissimo facebook A Roma è stato il giorno dell’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, conduttrice e attrice scomparsa il 12 marzo. I funerali si sono svolti nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo shorturl.at/D89RJ x.com