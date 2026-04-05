Emergenza a Borgo Incoronata: la Croce Rossa di Foggia è intervenuta oggi a seguito di un incidente che ha coinvolto più persone. Sul posto sono state inviate le ambulanze e gli operatori sanitari per prestare assistenza e valutare le condizioni dei coinvolti. Al momento, non sono state rese note le cause dell’evento né il numero esatto delle persone assistite. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso continuano.

I volontari sono stati attivati a supporto del Centro Operativo Comunale (COC). Nelle fasi più critiche, tra il 1° e il 2 aprile, sono stati assicurati i primi aiuti agli sfollati, fornendo coperte. Determinante è stato anche il contributo logistico e operativo nelle operazioni di trasferimento delle persone con difficoltà, svolte in piena sicurezza. Accanto all’assistenza materiale, è stato attivato il Servizio di Supporto per l’Emergenza Psicologica (SEP), che ha garantito sostegno emotivo e ascolto alla cittadinanza. Per quanto riguarda i pasti, nella giornata di sabato 4 aprile sono stati distribuiti pasti serali grazie alla collaborazione delle realtà del territorio: Pizzeria Pantaleo e Fornai di Puglia, che hanno donato pizze, panzerotti e rustici, il Bar 2000 che ha fornito bevande calde. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Emergenza a Borgo Incoronata: l’intervento della Croce Rossa di Foggia

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FAMIGLIE SFOLLATE Tutto il materiale raccolto sarà prontamente consegnato ai volontari della Caritas parrocchiale di Borgo Incoronata che provvederanno alla distribuzione. #lattacco #borgoincoronata #alluvione #caritas - facebook.com facebook

Pasqua di solidarietà per i residenti di Borgo Incoronata x.com