Elezioni a Pontecorvo corsa a cinque per la fascia tricolore Scende in campo anche Giacinto Carbone

A Pontecorvo si avvicinano le elezioni comunali di fine maggio, quando i cittadini saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale e eleggere il nuovo sindaco. La corsa è aperta e vede coinvolti cinque candidati, tra cui anche Giacinto Carbone. La campagna elettorale si sta organizzando in vista di un voto che coinvolge l’intera comunità locale, situata nel sud della provincia di Frosinone.

La campagna elettorale nel centro ciociaro entra nel vivo in vista del voto di fine maggio. A sfidare il sindaco uscente Anselmo Rotondo ci saranno Narducci, Di Prete, Santopietro e Giacinto Carbone La scacchiera politica si va componendo. Si avvicina a grandi passi l'appuntamento elettorale di fine maggio, quando i cittadini di Pontecorvo, importante snodo del sud della provincia di Frosinone, saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco. Allo stato attuale, si profila un'intensa corsa a cinque. Ai nastri di partenza ci sarà l'attuale primo cittadino, Anselmo Rotondo, pronto a chiedere la fiducia per un progetto in continuità con il mandato uscente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Elezioni a Presicce-Acquarica: possibile corsa a tre per la fascia tricoloreIl sindaco uscente pronto a ricandidarsi mentre sul fronte delle opposizioni, nonostante la volontà di un percorso unitario, le proposte in campo... San Pietro in Lama al voto: sarà corsa a due per la fascia tricoloreIl primo cittadino uscente Vito Pietro Mello ha deciso di ricandidarsi per tentare il secondo mandato consecutivo.