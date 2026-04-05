Il quotidiano britannico analizza il calo del calcio italiano e suggerisce alcune soluzioni per invertire la tendenza. Si parla di investimenti nelle infrastrutture sportive e di un possibile allontanamento degli ultras dagli stadi come strategie per rilanciare il movimento. Nel testo vengono illustrati i problemi strutturali e le proposte concrete adottate in altri paesi per migliorare la situazione del calcio nazionale.

Il Times analizza il declino del calcio italiano e propone delle soluzioni. I dettagli. Infrastrutture e addio agli ultras: la ricetta per risollevare il calcio italiano. Si legge sul Times: “Qualche settimana fa ho visto una partita al San Siro. Lo stadio appare ancora magnifico dall’esterno, soprattutto di notte. Ma le apparenze ingannano. In realtà, questo storico impianto sta cadendo a pezzi, come molti altri in Italia. E l’esperienza di assistere a una partita lì non è piacevole. All’esterno c’è una sicurezza eccessiva — una serie di code, cancelli, recinzioni, tre richieste di mostrare il biglietto, oltre a controlli del corpo e del documento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È anche il potere esercitato dagli ultras a impedire la rinascita del calcio italiano

Nuovo Presidente FIGC, è lui il grande favorito per il post Gravina! Ecco le possibile idee per la rinascita del calcio italianoNico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedere Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic...

“Saviano chi?”, Marotta e l’esercizio del potere: sette minuti scarsi in cui ricorda chi è il capo del calcio italianoLa sua è la grammatica del padrone indiscusso, di chi non ha bisogno di sbattersi troppo: gli basta giocare con le pedine.

ULTRAS SPAGNA: Vi spiego il loro orientamento politico.

Temi più discussi: Il vescovo Giuliano nella Messa crismale: Nella Chiesa un'autorità che corrisponda a quella di Gesù; Messa crismale: mons. Brugnotto (Vicenza), il potere crocifisso di Gesù è profezia da offrire all’umanità lacerata da guerre e divisioni; Risoluzione contrattuale ed obbligo di annotazione nel casellario ANAC (art. 222 d.lgs. 36/2023); Via Crucis di Leone XIV ai tempi della guerra, il grido della pace e l'accusa a chi vuole i conflitti e abusa del proprio potere.

Che cos’è la narrativa di potere nella letteratura contemporaneaCos’è la narrativa di potere? Un viaggio tra letteratura, politica e psicologia per capire come il potere plasma storie, personaggi e società. libreriamo.it

Viviamo in una maschiocrazia, dove il potere ha un genere solo (anche se è esercitato da una donna)È iniziato tutto con Per soli uomini. Il maschilismo dei dati dalla ricerca scientifica al design (Codice Edizioni, 2021). Le città, gli oggetti, le nuove tecnologie: tutto tarato a misura d’uomo. quotidiano.net

È anche il potere esercitato dagli #ultras a impedire la rinascita del calcio italiano Il Times: "Con il declino del calcio italiano, gli ultrà vestiti di nero, calvi e tatuati hanno mantenuto il loro potere dentro e fuori gli stadi fatiscenti. Finché il problema non sarà affron facebook