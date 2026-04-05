Dove vedere Inter-Roma streaming LIVE gratis e diretta TV Serie A

Domenica 5 aprile alle 20.45 si gioca l'incontro tra Inter e Roma allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, valido per la 31ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta TV e sarà possibile seguirla anche in streaming gratuito. La sfida vede coinvolte due squadre che cercano punti importanti per la classifica, in un match che promette emozioni e azioni sul campo.

Domenica 5 aprile alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si disputerà il match Inter-Roma, valevole per la 31.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e sesto posto con 69 e 54 punti. Nella gara d’andata giocata all'”Olimpico” lo scorso 18 ottobre, c’è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Roma-Bologna: streaming gratis e diretta TV Sky Sport o DAZN?. Dove vedere Inter-Napoli, streaming LIVE gratis e diretta TV Serie A. Dove vedere Inter-Arsenal, streaming LIVE gratis e diretta TV Champions League. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Dove vedere Inter-Napoli, streaming LIVE gratis e diretta TV Serie A Torino-Roma 0-2: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Inter-Roma, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu; Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Inter Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AInter Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian ChivuStasera - domenica 5 aprile - c'è il big-match Inter-Roma in diretta TV: ecco chi trasmette in diretta la sfida di Pasqua allo stadio San Siro. libero.it Inter-Roma 1-0, Lautaro segna dopo 1 minuto: avvio choc dei giallorossi a San Siro facebook SERIE A | In campo Inter-Roma #ANSA x.com