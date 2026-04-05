Donna di 75 anni salva | 300 metri a spalla sul Pizzoc
Questa mattina intorno alle 10.30, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è intervenuto a seguito di un incidente sulla neve nel settore del Pizzoc. Una donna di 75 anni è stata salvata dopo aver percorso circa 300 metri a spalla. L’intervento si è reso necessario per soccorrere la donna coinvolta nell’incidente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.
Verso le 10.30 di questa mattina, un incidente sulla neve ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane nel settore del Pizzoc. Una donna di 75 anni, residente a Sarmede, ha subito una probabile frattura al femore dopo essere scivolata mentre percorreva un sentiero che porta alle casere. L’ambulanza non potendo accedere direttamente alla zona dell’incidente, i soccorritori hanno raggiunto la vittima a piedi, trasportandola poi in barella per circa trecento metri a spalla prima del trasferimento all’ospedale di Conegliano. L’operazione di soccorso in alta quota. La difficoltà principale risiedeva nell’inaccessibilità della località, costringendo il personale sanitario a muoversi a piedi fino al punto esatto dell’evento traumatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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