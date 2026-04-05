Donna di 75 anni salva | 300 metri a spalla sul Pizzoc

Questa mattina intorno alle 10.30, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è intervenuto a seguito di un incidente sulla neve nel settore del Pizzoc. Una donna di 75 anni è stata salvata dopo aver percorso circa 300 metri a spalla. L’intervento si è reso necessario per soccorrere la donna coinvolta nell’incidente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.