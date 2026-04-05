Dispersi sulla neve verso la Croce Arcana escursionista e cane salvati dall' elicottero

Un'escursionista e il suo cane sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti dispersi sulla neve vicino alla Croce Arcana. L’intervento di un elicottero ha permesso di raggiungerli e di riportarli in salvo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno coordinato le operazioni di recupero nella zona di alta quota. La vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi per i coinvolti.

L'uomo ha perso l'orientamento sul sentiero CAI 445 a causa del manto nevoso che copriva la segnaletica: provvidenziale l'intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino Disavventura ad alta quota, fortunatamente a lieto fine, per un escursionista e il suo fedele amico a quattro zampe. Nel primo pomeriggio di oggi la macchina dei soccorsi si è mobilitata in forze per recuperare un uomo rimasto bloccato tra le nevi dell'Appennino modenese. L'allarme alla centrale operativa è scattato intorno alle ore 14, quando il malcapitato ha chiesto aiuto rendendosi conto di aver perso completamente l'orientamento in mezzo ai boschi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Escursionisti bloccati nella neve: salvati nella notte con l'elicotteroSono stati tratti in salvo i due dispersi che avevano chiesto aiuto nel territorio montuoso del comune di Claut. Leggi anche: Disavventura a Campocatino, quattro escursionisti salvati dall'elicottero dei Vigili del Fuoco (foto e video)