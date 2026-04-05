Diletta Leotta, nota giornalista e volto di DAZN, ha condiviso pubblicamente come la maternità abbia cambiato il suo modo di vedere se stessa e la sua carriera. Ha spiegato che questa esperienza ha portato nuove prospettive nella sua vita quotidiana e professionale, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di figure pubbliche che affrontano temi legati alla genitorialità.

Diletta Leotta, giornalista e volto di DAZN, ha aperto il cuore sulla trasformazione operata dalla maternità nella sua vita personale e professionale. La conduttrice ha rivelato come l’arrivo della figlia Aria e l’attesa del secondo figlio abbiano ridefinito i suoi tempi, le sue priorità e la sua identità di donna. In un’intervista rilasciata al canale social Fab!, ha descritto la maternità come un evento che cambia tutto, rendendo necessaria una gestione attenta degli spazi e dei ritmi familiari. La madre di due anni, attualmente incinta, sottolinea come l’indipendenza sia il valore fondamentale che intende trasmettere ai propri figli attraverso lo studio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diletta Leotta: la maternità ha riscritto la sua identità

Diletta Leotta e la maternità: "Mi ha cambiata in tutto, non sono più la stessa""La cosa più bella che voglio insegnare ai miei figli è di essere indipendenti e liberi, e questo si ottiene solo studiando".

Diletta Leotta torna con “Mamma Dilettante 5”: maternità, ironia e storieLa nuova stagione Diletta Leotta, voce di Radio 105 e conduttrice di DAZN, è in attesa del suo secondo figlio e affronta la maternità con uno sguardo...

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