Durante un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Fernando De Napoli ha ricordato l'episodio avvenuto dopo la partita tra Napoli e Milan del 1988, in cui Diego Maradona si sarebbe recato negli spogliatoi per complimentarsi con l'allenatore avversario. La conversazione ha ripercorso vari aspetti di quella sfida, senza fare riferimenti a dettagli non confermati o a motivazioni dietro i comportamenti dei protagonisti.

Fernando De Napoli, ex centrocampista che in carriera ha vestito le maglie di Napoli e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' alla vigilia della sfida in programma domani sera allo stadio 'Stadio Diego Armando Maradona'. In particolare, De Napoli ha voluto ricordare i tanti scontri epici tra Napoli e Milan nel passato, svelando un retroscena che riguarda Maradona e Arrigo Sacchi. Ma non solo, l'ex rossonero ha ripercorso brevemente gli anni vissuti con le due maglie che domani si sfideranno. Ecco, dunque, alcune delle sue parole rilasciate alla 'Rosea'. Sui Napoli-Milan del passato: "Partiamo da quelle sfide memorabili tra due squadre irripetibili, stellari, perché lo eravamo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Napoli rivela: “Dopo Napoli-Milan del 1988 Maradona andò negli spogliatoi a complimentarsi con Sacchi”

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