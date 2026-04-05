Dopo la vittoria sul campo di Pisa, l’allenatore dei granata ha commentato il risultato come un passo importante verso l’obiettivo stagionale. Ha spiegato che la squadra ha sofferto l’energia degli avversari nel primo tempo, ma nel secondo ha trovato la strada per sistemarsi e affrontare meglio la gara. La vittoria permette di avvicinarsi alla posizione desiderata in classifica.

Roberto D'Aversa si gode la vittoria del suo Torino a Pisa, tre punti che mettono a distanza di sicurezza i granata dalla zona calda: "Vittoria molto importante che ci avvicina al nostro obiettivo, sapevamo che il Pisa poteva metterci in difficoltà - dice in conferenza -. Abbiamo sofferto l'energia del Pisa nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo messi a posto per un risultato fondamentale ma non posso rimproverare nulla a questi ragazzi nonostante un finale in cui la gestione non mi è piaciuta. Nonostante fosse Pasqua c'erano tanti tifosi e anche il presidente con noi". Gli chiedono dei cambi: "Avevamo giocatori stanchi dalle Nazionali, sapevo che ci sarebbero stati ritmi alti nel primo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Aversa: "Risultato fondamentale che ci avvicina al nostro obiettivo"

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