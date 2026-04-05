D’Aversa dopo Pisa-Torino | Vittoria pesantissima con un avversario fastidioso

Dopo la partita tra Pisa e Torino, l’allenatore del Pisa ha commentato la vittoria, definendola “pesantissima” e sottolineando la difficoltà dell’avversario, che ha definito “fastidioso”. La squadra ha conquistato tre punti che rappresentano un risultato significativo per la posizione in classifica, portando maggiore fiducia in vista delle prossime partite. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti osservatori.

Pisa, 5 aprile 2026 – Roberto D’Aversa si gode il successo, incassa tre punti eccezionalmente pesanti e guarda con maggior fiducia la classifica. “Abbiamo centrato un successo veramente importante. Siamo arrivati a Pisa molto consapevoli delle qualità degli avversari: qua soltanto il Como ha vinto senza troppi affanni. E anche noi abbiamo dovuto faticare parecchio, soprattutto nel primo tempo, per contenere i nerazzurri”. Il tecnico del Torino prosegue: “Nella ripresa con i cambi e con un cambio di mentalità siamo riusciti a fare meglio degli avversari in zona offensiva. Se devo essere onesto fino in fondo, non mi è piaciuta per niente la gestione dei minuti finali dopo il gol nostro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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