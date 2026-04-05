Daniel Holgado rifiuta Yamaha e sceglie Gresini per il MotoGP 2027

Daniel Holgado ha deciso di non continuare con Yamaha e si è unito al team Gresini per il campionato MotoGP 2027. La firma con Gresini è stata ufficializzata, sancendo il suo passaggio alla nuova squadra per questa stagione. La scelta rappresenta un cambio di squadra rispetto al passato e segna un nuovo capitolo nella carriera del pilota.

"> Daniel Holgado Si Unisce al Team Gresini nel 2027. Daniel Holgado, giovane talento nel Moto2, ha deciso di unirsi al team Gresini di MotoGP nel 2027, dopo aver abbandonato le trattative con Yamaha per un possibile ingaggio. Questo giovane pilota spagnolo ha già fatto sentire la sua presenza, costruendo rapidamente una reputazione come uno dei maggiori prospetti della classe intermedia. A seguito di un promettente anno da rookie con CFMoto, Holgado ha continuato a brillare in questa stagione. Ha ottenuto un terzo posto in Thailandia e una vittoria in Brasile, ma ha anche affrontato delle difficoltà, finendo in sedicesima posizione negli Stati Uniti dopo una qualifica in quindicesima. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Daniel Holgado rifiuta Yamaha e sceglie Gresini per il MotoGP 2027. Leggi anche: Jorge Martin svela la possibile lineup Yamaha per il 2027: cosa pensano i fan MotoGP. Leggi anche: Fabio Di Giannantonio in trattative avanzate con Yamaha per un possibile ingresso in MotoGP 2027.