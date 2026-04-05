Dalle patate su Marte ai robot nelle aule | a Settimo Torinese la scienza diventa un live talk show

A Settimo Torinese, la scienza si presenta in modo nuovo, con un format che trasforma le tradizionali conferenze in un live talk show. In questa occasione, si parlerà di patate su Marte e di robot nelle aule scolastiche, evitando discorsi complessi e grafici difficili da interpretare. L’obiettivo è condividere esperienze e fatti concreti in modo semplice e diretto, coinvolgendo il pubblico con un tono più naturale e accessibile.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle La scienza come non si è mai sentita: niente grafici incomprensibili, niente conferenze infinite, ma solo storie vere raccontate con ironia e concretezza. Sabato 11 aprile alle ore 17.00, la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese si trasforma nel set di STEM Talk – Live, il format di storytelling scientifico che porta l’innovazione fuori dai laboratori per mostrarne l’impatto reale sulla nostra vita – dalla spesa al supermercato alle missioni spaziali.A guidare la serata sarà Emilio Cozzi, giornalista di Sky TG24 e Radio 24, volto e voce tra i più noti nel mondo della tecnologia e dello spazio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di FrosinoneIl rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia si sta trasformando in un caso politico e sindacale nelle scuole superiori del capoluogo ciociaro. Leggi anche: Settimo Torinese, dal Pd oltre 24mila euro per pagare l'albergo ai rom Dalle patate su Marte ai robot nelle aule: a Settimo Torinese la scienza diventa un live talk showLa scienza come non si è mai sentita: niente grafici incomprensibili, niente conferenze infinite, ma solo storie vere raccontate con ironia e concretezza. Sabato 11 aprile alle ore 17.00, la Bibliotec ... torinotoday.it Dalle patate piantate su Marte al romanzo della cucina un’ossessione chiamata ciboCritici gastronomici, critici televisivi, teologi. Oppure: urbanisti, antropologi, chimici. O anche demografi, linguisti, ingegneri. Politici, medici, geografi ... repubblica.it