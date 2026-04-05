Da Como a Italia Shore | Alessandro Cappelletti entra nella villa del reality scelto dalle ragazze

Alessandro Cappelletti, 21 anni di Como, ha fatto il suo ingresso nella villa di Italia Shore durante la quinta puntata della terza stagione del reality. Conosciuto anche come “Cappe”, è diventato parte del cast scelto dalle ragazze del programma. La sua partecipazione si è aggiunta alle vicende della trasmissione, che vede protagonisti giovani provenienti da diverse parti d’Italia.

Il 21enne comasco, soprannominato “Cappe”, è già entrato nel programma durante il quinto episodio. L’ingresso deciso dalle ragazze del cast tra più candidati Dalla provincia di Como alla villa più movimentata della tv. Nella terza stagione di Italia Shore c’è anche un volto comasco: Alessandro Cappelletti, 21 anni, conosciuto come “Cappe”, già entrato nel programma nel corso del quinto episodio. Il suo ingresso è arrivato dopo una selezione interna. Le ragazze del cast sono state chiamate a scegliere chi accogliere in villa tra più pretendenti, e la decisione è ricaduta proprio su di lui. Un passaggio che lo ha portato subito dentro le dinamiche del gruppo, in una fase già avanzata della stagione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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