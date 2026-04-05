Curigliano | dalla Calabria a Milano la cura contro il cancro

Giuseppe Curigliano, nato a Monterosso in provincia di Vibo, si sposta dalla Calabria a Milano per lavorare nel campo della cura contro il cancro. La sua provenienza da una regione nota per la longevità e la tenacia si riflette nel suo percorso professionale, che lo ha portato a operare nel capoluogo lombardo. La sua esperienza si concentra sulla lotta contro la malattia, coinvolgendo attività di ricerca e trattamento.

Giuseppe Curigliano, originario di Monterosso in provincia di Vibo, porta nel suo lavoro le radici di una terra di longevi e metodici, dove le generazioni si susseguono con costanza e determinazione. Il presidente degli oncologi europei e vicedirettore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano ha tracciato un percorso che unisce rigore scientifico e umanità, puntando su prevenzione, alimentazione sana e riduzione dello stress come pilastri fondamentali per la lotta ai tumori. L’oncologo calabrese sottolinea come il legame con le sue origini influenzi profondamente il suo approccio alla medicina: paziente, attento, scientifico ma empatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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