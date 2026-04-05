Cuba libera 2.010 detenuti per la Settimana Santa Gli esuli | Parte della contrattazione con gli Usa

Durante la Settimana Santa, il governo cubano ha comunicato di aver liberato 2.010 detenuti, tra cui alcuni prigionieri politici. Questo gesto segue un precedente rilascio di 51 persone avvenuto meno di un mese fa. Si tratta dell’indulto più ampio nel paese negli ultimi dieci anni. Secondo alcune fonti, questa misura potrebbe essere collegata a negoziati con gli Stati Uniti, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali.

Il governo cubano ha annunciato il rilascio di 2.010 prigionieri, nell’ambito della Settimana Santa. È il secondo gesto di grazia in meno di un mese (il 12 marzo l’Avana annunciava il rilascio di 51 prigionieri politici), ma anche il più grande indulto dell’ultimo decennio. Un “gesto umanitario e sovrano”, si legge in una nota ufficiale diffusa su Granma, frutto di “un’attenta analisi” dei “fatti commessi” dai detenuti, tenendo in considerazione la “buona condotta” in cella nonché l’estinzione di “una parte consistente” della loro pena. Tra gli scarcerati – prosegue la nota, che fonda la scelta governativa sulla base dell’articolo 90 della Costituzione cubana – sono presenti “giovani, donne, anziani over 60”, “stranieri” e “cubani residenti all’estero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Stasera, apice dei riti della Settimana Santa, nella monumentale Chiesa di San Domenico, si celebrerà l'antico rito della 'Calata della Tela'. Servizio di Valerio Bonanno facebook