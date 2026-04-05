Cremonese-Bologna le pagelle | Maleh sciocchezza da 4 Joao Mario porta gol e idee 7

Da gazzetta.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Cremonese e Bologna, le valutazioni dei giocatori evidenziano alcune differenze di rendimento. Maleh riceve un voto di 4 a causa di una sciocchezza commessa in campo, mentre Joao Mario si distingue con un 7, portando gol e idee offensive. Tra i grigiorossi, Bonazzoli e Payero sono tra i pochi a salvarsi, mentre tra i felsinei si segnalano anche Rowe e altri giocatori che hanno mostrato prestazioni positive.

Bonazzoli e Payero tra i pochi a salvarsi tra i grigiorossi. Dall'altra parte bene anche Rowe e Miranda, non Sohm e Ferguson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cremonese bologna le pagelle maleh sciocchezza da 4 joao mario porta gol e idee 7
© Gazzetta.it - Cremonese-Bologna, le pagelle: Maleh, sciocchezza da 4. Joao Mario porta gol e idee, 7

Leggi anche: Pagelle Cremonese Bologna: magia Joao Mario, Rowe dominante. Maleh-Ferguson nel finale…VOTI

Leggi anche: Cremonese-Bologna 1-2: Joao Mario e Rowe firmano la vittoria. Espulsi Ferguson e Maleh

Temi più discussi: Le pagelle di Cremonese-Bologna: i voti dei grigiorossi; Cremonese-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Diretta Cremonese-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Cremonese-Bologna, la probabile formazione grigiorossa.

cremonese bologna cremonese bologna le pagelleCremonese-Bologna, le pagelle dei rossoblù: Joao Mario sontuoso, Miranda martellanteJoao Mario 7.5 Prestazione sontuosa, e non solo per il gol che indirizza subito la gara. Scorribande e accelerazioni continue, una spina nel fianco della Cremonese. All'81' esce per un fastidio ... bologna.repubblica.it

cremonese bologna cremonese bologna le pagelleCremonese-Bologna: le pagelle dei grigiorossiPrimo tempo da bocciare con una formazione che non va ed è sbagliata. Nella ripresa qualche guizzo. L'arbitro Abisso perde il controllo del match nel finale ... laprovinciacr.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.