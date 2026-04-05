Cremonese-Bologna le pagelle | Maleh sciocchezza da 4 Joao Mario porta gol e idee 7

Nella partita tra Cremonese e Bologna, le valutazioni dei giocatori evidenziano alcune differenze di rendimento. Maleh riceve un voto di 4 a causa di una sciocchezza commessa in campo, mentre Joao Mario si distingue con un 7, portando gol e idee offensive. Tra i grigiorossi, Bonazzoli e Payero sono tra i pochi a salvarsi, mentre tra i felsinei si segnalano anche Rowe e altri giocatori che hanno mostrato prestazioni positive.