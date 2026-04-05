A Pasquetta Roma propone molto più delle tradizionali gite fuori porta e delle scampagnate. La città organizza un ricco calendario di eventi, tra manifestazioni culturali, mostre e iniziative all'aperto. Le attività si svolgono in diversi quartieri e parchi, offrendo opportunità di svago anche a chi preferisce restare in città. Le informazioni sugli appuntamenti sono disponibili presso vari luoghi e online, permettendo ai visitatori di pianificare al meglio la giornata.

AGI - Non solo scampagnate, gite fuori porta e mare: per Pasquetta Roma offre un fitto calendario di eventi, appuntamenti culturali e non. Per 'Pasqua nei Musei' i Musei civici resteranno aperti anche nel lunedì dell'Angelo e ci saranno aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività didattiche gratuite anche nelle aree archeologiche di Roma Capitale. Pasquetta è l'ultimo giorno in cui l'Orto Botanico ospita Hanami, la tradizione giapponese del "guardare i fiori", in collaborazione con il Festival del Verde e del Paesaggio. Il giardino si visita liberamente oppure partecipando alle diverse attività in programma. Mostre e musei d'arte. 🔗 Leggi su Agi.it

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Cosa fare a Pasquetta a Roma: eventi, mostre e attività da non perdere in cittàScampagnate, barbecue in compagnia e plaid stesi sul prato: è questa la tradizionale Pasquetta a Roma.

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Martedì dopo Pasquetta cosa fare (con picnic )e dove andare.,,Calabria prov Cosenzagrazie facebook