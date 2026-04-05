Consiglio comunale si torna in aula | 6 i punti all' ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si riunirà in seduta straordinaria mercoledì 8 aprile alle ore 15 nella sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. All’ordine del giorno ci sono sei punti che verranno discussi dall’assemblea. La convocazione è stata ufficialmente comunicata e l’incontro è previsto per affrontare questioni di interesse amministrativo e civico.

La seduta è stata convocata dal presidente Marra per mercoledì 8 aprile, alle ore 15 e in seconda convocazione per giovedì 9 aprile Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per mercoledì 8 aprile, alle ore 15, presso la sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. Nel caso in cui nel giorno della prima convocazione dovesse mancare il numero legale, la seconda convocazione è per giovedì 9 aprile alle ore 15. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Bagnoli, ordine del giorno del Consiglio comunale su bonifica, rigenerazione e ruolo dell’AulaTempo di lettura: 2 minutiAl termine della seduta monotematica dedicata al rigenerazione di Bagnoli, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato un... ENG SUB | Release that Witch EP01-04 | Yuewen Animation Temi più discussi: Consiglio comunale, si torna in aula: 6 i punti all'ordine del giorno; Torna il consiglio comunale, 14 punti all’ordine del giorno; Torna il consiglio comunale; Il piano chioschi ed edicole torna in aula nel prossimo consiglio comunale. Torna il consiglio comunale, 14 punti all’ordine del giornoUno degli ultimi consigli comunali della consiliatura è previsto martedì dalle 18.30. Quattordici in tutto i punti previsti, tra cui tre interrogazioni e due mozioni. Lo spazio per le domande alla giu ... laprovinciapavese.gelocal.it Consiglio comunale Perché non si torna in presenza?Da quando, la scorsa estate, è stato istituito il green pass ci risulta che non sia stato svolto alcun Consiglio Comunale in presenza. Riteniamo che il protrarsi a tutt’oggi di questa situazione, ... ilrestodelcarlino.it Convocazione del Consiglio comunale Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di I convocazione mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:30 nella Sala de' Dugento di Palazzo Vecchio. Tra gli altri argomenti si parlerà anche di: gestione del ris - facebook.com facebook