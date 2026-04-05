Con l’arrivo del caldo si sono intensificati gli avvistamenti di insetti e serpenti, portando a numerose chiamate di emergenza per morsi e punture. Dal 2023 sono state registrate oltre 600 consulenze presso il pronto soccorso di una struttura ospedaliera bergamasca. Gli esperti danno in aumento i casi di vipere, scorpioni e zecche, prevedendo che le temperature più alte possano favorire una maggiore presenza di questi animali.

L’ALLERTA. Dal 2023 al «Papa Giovanni» di Bergamo 617 le consulenze fornite. Gli esperti: «Vipere, scorpioni e zecche, prevediamo più casi con le temperature in rialzo». È primavera, ma le temperature già miti stanno richiamando rettili, scorpioni, imenotteri e zecche fuori dalle loro tane e nidi. E con loro tornano anche le richieste di aiuto al Centro antiveleni di Bergamo, uno dei dieci riconosciuti a livello nazionale, attivo 24 ore su 24 all’interno dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Il numero verde (800-883300) è sempre operativo e a rispondere sono medici specialisti in tossicologia medica e farmacologia. Dal 2023 al 2025 sono state 617 le consulenze richieste per punture e morsi di animali velenosi, di cui ben 317 per morsi di ragno (circa un centinaio attribuiti solo al ragno violino). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Con il caldo ecco insetti e serpenti: allerta e prime chiamate per morsi e punture

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