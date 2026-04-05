Nel fine settimana, Rai 2 introduce una novità nel suo palinsesto con il ritorno di Citofonare, che sarà trasmesso sia il sabato che la domenica alle ore 11. La trasmissione sarà condotta da un nuovo duo, composto da due personaggi noti al pubblico. La durata del programma è stata ampliata rispetto alle edizioni precedenti, con una programmazione che si estende su entrambi i giorni del weekend.

Il weekend di Rai 2 si trasforma radicalmente con il ritorno e l’ampliamento di Citofonare, un programma che raddoppia la sua presenza in onda sia nel sabato che nella domenica alle ore 11.15, partendo ufficialmente dal 4 aprile 2026. La conduzione vede l’arrivo di Paola Barale a fianco della storica Paola Perego, creando un binomio fresco che promette di infondere nuova energia nel palinsesto domenicale e sabatino. Oltre al cambio alla guida, la formula del show si espande per offrire un mix più ricco di interviste, rubriche originali e musica dal vivo, mantenendo lo sguardo puntato sull’attualità e sul pubblico domestico. Il programma non si limita all’intrattenimento leggero ma cerca di intrecciare storie emozionanti con la quotidianità delle persone comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Citofonare raddoppia: Barale e Perego guidano il nuovo weekend Rai 2

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«Quest’anno si raddoppia…E quindi faremo sabato e domenica…Siamo molto contente di questo…» Così Paola Perego ha annunciato il grande cambiamento che riguarda Citofonare Rai2, collegandosi in diretta con Antonella Clerici poche ore prima del de facebook

#CitofonareRai2 è tornato e stavolta raddoppia! Nuove sorprese, nuova complicità: accanto a Paola Perego arriva Paola Barale E già abbiamo molti modi per chiamarle: Paola & Paola, due Paole, P&P, l’incubo di Gene Gnocchi… Due giorni, doppia occasi x.com