Al Giro delle Fiandre 2026 nessun ciclista italiano si è piazzato tra i primi venti classificati. La corsa è stata vinta dallo sloveno Tadej Pogacar, che ha concluso la gara in prima posizione. Nessun atleta italiano ha ottenuto posizioni di rilievo nella classifica finale di questa edizione, segnando una novità rispetto agli anni precedenti.

Non ci sono italiani nella top-20 del Giro delle Fiandre 2026, vinto dallo sloveno Tadej Pogacar, che è riuscito a rispettare il pronostico della vigilia staccando l’olandese Mathieu van der Poel in occasione dell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, quando mancavano diciannove chilometri al traguardo di Oudenaarde. Il miglior azzurro al traguardo è stato Alberto Bettiol (XDS Astana), ventiquattresimo all’arrivo con un ritardo di 6’42” dal fuoriclasse balcanico. Il 32enne toscano è stato l’ultimo italiano a trionfare alla ribattezzata Ronde, inventandosi un mirabolante attacco nell’edizione del 2019 e scrivendo un’autentica pagina di storia per il ciclismo tricolore degli ultimi due decenni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è stato il miglior italiano al Giro delle Fiandre? Nessuno nei 20, novità Alessandro Borgo

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