Nina Verdelli ha reso noto di essere la compagna dell’attore nel 2018, anche se la loro relazione è iniziata circa due anni prima, nel 2016. La coppia ha mantenuto un certo riserbo sulla loro frequentazione fino a quel momento. La differenza di età tra i due è nota, ma entrambi hanno dichiarato che questa differenza non si fa sentire nella loro quotidianità.

Nina Verdelli è uscita alla scoperto come compagna di Alessio Boni solo nel 2018. La relazione, però, va avanti da più tempo, dal 2016 circa. Nina e Alessio hanno anche lavorato assieme. L’attore di Sarnico – protagonista di grandi classici come La Meglio Gioventù – e la sua compagna hanno infatti scritto i testi dello spettacolo musicale 6667, frutto del sodalizio artistico tra Alessio Boni e Omar Pedrini, ex leader del gruppo musicale Timoria. Gli scatti relativi al privato sono davvero pochi. La differenza d’età c’è, ma non si sente. “ Io e lei ci siamo trovati. Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito. Tra i due la più vecchia è lei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni: “La differenza d’età c’è, ma non si sente”

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