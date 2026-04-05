Che finale a Marrakech! Il 19enne Jodar trionfa contro il 36enne Trungelliti | gli highlights

A Marrakech si è svolta una finale di tennis tra un giovane di 19 anni e un avversario di 36, rappresentando una delle sfide più distanti per età nella storia dell'Era Open. Rafael Jodar si è imposto sull’avversario più esperto, conquistando così un risultato che rimarrà nelle cronache sportive. La partita ha attirato l’attenzione per la differenza di età tra i due giocatori e per il suo esito.

A Marrakech Rafael Jodar vince una finale storica, che ha visto sfidarsi un 19enne e un 36enne: si tratta della quinta finale con più anni di distanza (17) nell'Era Open. Il 19enne spagnolo passa 6-3 6-2: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che finale a Marrakech! Il 19enne Jodar trionfa contro il 36enne Trungelliti: gli highlights Jodar domina anche Trungelliti e trionfa a Marrakech. Primo titolo ATP per lo spagnoloNel confronto tra il giovane talento emergente e l’autentica rivelazione della settimana è il primo ad avere la meglio. Darderi sconfitto a Marrakech, il 36enne Trungelliti alla sua prima finaleUna delle settimane della vita, tennisticamente parlando, per Marco Trungelliti si è conclusa nel migliore dei modi, approdando a una finale a 36... Temi più discussi: Darderi abdica a Marrakech, in finale va Trungelliti: che favola per l'argentino; Darderi vince il derby: Bellucci ko in due set; Darderi sconfitto a Marrakech, il 36enne Trungelliti alla sua prima finale; Ottima vittoria per Darderi: batte Bellucci e si guadagna i quarti di finale a Marrakech. Tennis, l'impresa di Marco Trungelliti: a 36 anni conquista la sua prima finale ATPTraguardo storico per l’argentino con cittadinanza italiana, che supera Luciano Darderi in semifinale in due set e diventa il più anziano nell’era Open a centrare la sua finale ... rainews.it Favola Trungelliti a Marrakech: batte anche Darderi, prima finale nel circuito AtpUna settimana da favola per Marco Trungelliti che raggiunge la finale a Marrakech e continua a sorprendere tutti. Male Darderi. Continua la settimana da favola per Marco Trungelliti che batte a sorpre ... tennisitaliano.it Una finale perfetta e un trofeo che vola in Friuli La Blu Team di Pavia di Udine conquista la Coppa Italia di Serie B2!!! Leggi l'articolo nel primo commento facebook CHE FINALE Grande #ItaliaTeam in Coppa del Mondo di tiro a volo! Abbiamo ben due azzurri sul podio dello skeet maschile a Tangeri! Domenico Simeone è secondo ed Erik Pittini terzo in Marocco! Spettacoloooooooooooo #tiroavolo x.com