Celtic in crisi | 8 sconfitte e 7 reti subite il titolo scivola via

La Scottish Premiership ha vissuto un momento di cambiamento domenica 5 aprile 2026, quando il Dundee United ha battuto il Celtic con un risultato di 2-0 allo stadio Tannadice. Questa vittoria ha contribuito a una serie di risultati negativi per il Celtic, che ha subito otto sconfitte e sette reti nelle ultime partite. La squadra si trova ora in difficoltà in campionato, con il titolo che sembra allontanarsi.

La Scottish Premiership ha subito una svolta inaspettata domenica 5 aprile 2026, quando il Dundee United ha sconfitto il Celtic per 2-0 allo stadio Tannadice. Questa sconfitta rappresenta l’ottava perdita stagionale degli Hoops, un dato che segna un momento critico nella corsa al titolo contro la capolista Hearts. I gol sono stati segnati da Will Ferry e Emmanuel Agyei, mentre il portiere del Celtic Luca Stephenson ha dovuto subire le reti nel secondo tempo. La squadra di Martin O’Neill aveva avuto occasioni per pareggiare, con Reo Hatate che ha sfiorato il palo, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio. L’impatto statistico della crisi rossoblu. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Celtic in crisi: 8 sconfitte e 7 reti subite, il titolo scivola via Juventus, emergenza difesa: 14 reti subite nelle ultime 5 partiteLa Juventus continua a subire gol La Juventus di Luciano Spalletti deve fare fronte a un dato allarmante: sono infatti 14 le reti incassate nelle... Leggi anche: Lecce Inter, missione clean sheet al Via del Mare: Chivu punta alla settima gara senza reti subite contro i salentini. I precedenti