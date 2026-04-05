Castel Volturno giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua | ferito stava aspettando all' esterno di un locale

Nella serata di Pasqua, sul lungomare Domizio a Ischitella, frazione di Castel Volturno, un giovane è stato ferito con diverse coltellate mentre si trovava all’esterno di un locale. La vittima, ancora da identificare, si trovava lì in attesa quando è stato colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di soccorso.

Violenza e paura la sera di Pasqua sul lungomare Domizio. A Ischitella, frazione del Comune di Castel Volturno, un giovane è colpito, secondo le prime informazioni, da diverse coltellate mentre si trovava in fila per entrare in un locale. La lite è scoppiata con altri ragazzi presenti. Sia vittima che aggressore, sarebbero due 20enni della zona napoletana. Drammatici i racconti di diversi testimoni che si trovavano nella zona: «Eravamo in fila all’ingresso del lido La Selvetta per festeggiare la Pasqua in discoteca. Abbiamo visto delle ragazze scappare e urlare. Ci siamo accorti di un ragazzo a terra dissanguato con segni evidenti di coltellate alla gamba. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Castel Volturno, giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua: ferito, stava aspettando all'esterno di un locale Leggi anche: Napoli, a Castel Volturno test con il Giugliano: in gol Alisson Santos e Giovane Alisson Santos e Giovane in gol per Napoli nel test con il Giugliano a Castel VolturnoNel pomeriggio del 4 febbraio 2026, il Napoli si è sottoposto a un test con il Giugliano a Castel Volturno, in vista del match di campionato contro... Si parla di: Litorale domitio, blitz contro abusivismo demaniale: 80 immobili sequestrati a Castel Volturno; Napoli rifiuta di dare soldi | 19enne accoltellato nella notte. Castel Volturno, accoltella la ex e poi tenta il suicidio: in carcere 33enneLa polizia ha arrestato un 33enne della provincia di Napoli con l'accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). I fatti risalgono a ieri sera. La giovane, ... napoli.repubblica.it