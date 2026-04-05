Castel Volturno giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua | ferito l' aggressione all' interno di un locale

Nella serata di Pasqua, sul lungomare Domizio a Ischitella, frazione del Comune di Castel Volturno, si è verificata un'aggressione che ha coinvolto un giovane. Durante l'incidente, il ragazzo è stato ferito con un'arma da taglio all’interno di un locale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per raccogliere testimonianze e ricostruire la dinamica dei fatti. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Violenza e paura la sera di Pasqua sul lungomare Domizio. A Ischitella, frazione del Comune di Castel Volturno, un giovane è rimasto ferito, secondo le prime informazioni, da diverse coltellate mentre si trovava all'interno di un locale. La lite è scoppiata con altri ragazzi presenti. Sia vittima che aggressore, sarebbero due 20enni della zona napoletana. Drammatici i racconti di diversi testimoni che si trovavano nella zona: «Eravamo in fila all’ingresso del lido La Selvetta per festeggiare la Pasqua in discoteca. Abbiamo visto delle ragazze scappare e urlare. Ci siamo accorti di un ragazzo a terra pieno di sangue con segni evidenti di coltellate alla gamba. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Castel Volturno, giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua: ferito, l'aggressione all'interno di un locale Leggi anche: Castel Volturno, giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua: ferito, stava aspettando all'esterno di un locale Castel Volturno: diciassettenne denunciato dopo l’aggressione a un conducente di lineaEpisodio di violenza a Castel Volturno: un 17enne aggredisce l'autista del bus con un cellulare. Si parla di: Litorale domitio, blitz contro abusivismo demaniale: 80 immobili sequestrati a Castel Volturno; Napoli rifiuta di dare soldi | 19enne accoltellato nella notte. Castel Volturno, giovane accoltellato ad Ischitella nella sera di Pasqua: ferito lievemente, stava aspettando all'esterno di un localeViolenza e paura la sera di Pasqua sul lungomare Domizio. A Ischitella, frazione del Comune di Castel Volturno, un giovane è colpito, secondo le prime informazioni, da diverse ... ilmattino.it