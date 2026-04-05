Calhanoglu | 6,5 milioni all’anno il dilemma Inter

Hakan Calhanoglu ha un contratto con l'Inter fino al 2027, ma il suo futuro con la squadra non è ancora deciso. La questione del rinnovo contrattuale resta aperta, lasciando in sospeso la sua permanenza futura. La trattativa tra il giocatore e il club prosegue senza conferme ufficiali, mentre si discute anche del suo ingaggio annuale di 6,5 milioni di euro.

Il futuro di Hakan Calhanoglu al fianco dell’Inter non è ancora definito, lasciando aperta la questione del rinnovo contrattuale previsto per il 2027. Il valore annuale del giocatore è stimato a 6,5 milioni, una cifra che genera interrogativi sulla sostenibilità del rapporto in presenza di frequenti problemi fisici. La situazione si complica dalla necessità di gestire un roster affollato da altri atleti in scadenza entro l’anno corrente. Mentre alcune voci avevano già fatto rumore estati precedenti, il calciatore è rimasto in squadra nonostante le pressioni esterne e i dissapori con turca. Il peso dei numeri contro la stabilità del ruolo. Un’analisi pragmatica suggerisce che la continuità della presenza di Calhanoglu dipenderà dalla capacità di trasformare il potenziale tecnico in prestazioni costanti sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calhanoglu: 6,5 milioni all’anno, il dilemma Inter Mercato Inter, dilemma Calhanoglu: dai pensieri sul rinnovo all’offensiva del Galatasaray. Pronta l’offertadi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri riflettono sul possibile rinnovo di Calhanoglu ma il Galatasaray prepara l’offensiva per il... Inter, 25 milioni per il post Calhanoglu: Marotta fa piangere il grande exCalciomercato, l’ex Milan e ora alla Roma vicinissimo all’addio! Il Besiktas è ai dettagli, le ultimissime Cristiano Ronaldo ancora in “sciopero”? Lo... Argomenti più discussi: Inter, Lookman resta un sogno ma da Thuram arriva un assist a Marotta. Bastoni e Calhanoglu, i possibili scenari; Calhanoglu infortunato con la Turchia: le condizioni del regista dell'Inter e cosa filtra per la Roma; FLASH | Cresce la preoccupazione per le condizioni di Calhanoglu: le ultime in vista del playoff con la Turchia. Il capolavoro di Hakan Calhanoglu Un piacere per gli occhi Un piacere per il gioco del calcio facebook Inter in vantaggio a fine primo tempo a San Siro Finisce 2-1 il primo tempo tra Inter e Roma Gol del vantaggio dei nerazzurri con Lautaro al primo minuto di gioco, poi la Roma pareggia con Mancini. Nel finale Calhanoglu riporta avanti l'Inter #Corriered x.com