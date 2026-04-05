Lunedì 6 aprile alle ore 16:00 si sfideranno Bristol City e Sheffield United in una partita valida per il campionato di calcio. I Robins hanno conquistato una vittoria in trasferta contro il Charlton nella precedente giornata, mentre le Blades hanno pareggiato 3-3 in casa dello Swansea, dopo essere state in vantaggio più volte. Le formazioni sono pronte a scendere in campo nel match di Pasquetta all'Ashton Gate.

Bristol City e Sheffield United in campo a Pasquetta con i Robins che venerdì sera hanno espugnato il campo del Charlton e le Blades che invece si sono fatte imporre il 3-3 in casa dallo Swansea dopo essere andate in vantaggio per 1-0, 2-1 e 3-1. Un andamento preoccupante per la squadra di Chris Wilder. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bristol City-Sheffield United (lunedì 06 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Poco concrete, le Blades rischiano ad Ashton Gate

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28 febbraio 1976 League Cup, finale Manchester City vs Newcastle United 2-1 Terza finale per il Manchester City, che nel 1970 l'aveva vinta battendo il West Bromwich Albion, e nel 1974 persa contro il Wolverhampton. Dopo aver superato al secondo repla facebook