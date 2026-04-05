Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, entrambi finalisti del Masters 1000 di Montecarlo dello scorso anno, si sono allenati insieme durante la settimana nel Principato. La sessione si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori e appassionati di tennis, che hanno seguito con attenzione l'allenamento congiunto tra i due giocatori. La loro presenza sul campo ha attirato l’interesse dei presenti, creando un momento di grande partecipazione tra i tifosi.

Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, finalisti del Masters 1000 di Montecarlo dello scorso anno, si sono allenati insieme scatenando l'entusiasmo dei fan. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Bravo Lore!": Musetti-Alcaraz, guarda l'allenamento congiunto a Montecarlo

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