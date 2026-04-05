Nella classifica marcatori della Serie C, Bonazzoli guida con sette reti, mentre Vardy segue con cinque e Baschirotto Terracciano con due. La Cremonese, che occupa una posizione di crisi, paga il prezzo di questa situazione in termini di risultati e prestazioni offensive. La presenza dei marcatori più prolifici mette in evidenza le differenze tra le varie squadre in questa fase del campionato.

La classifica marcatori della Serie C racconta una storia diversa da quella del semplice risultato finale, dove Bonazzoli si impone con 7 gol, seguito da Vardy con 5 e Baschirotto Terracciano con 2. In questo scenario, il talento individuale si scontra con la realtà collettiva rappresentata dai dati di squadra. Il dei realizzatori si completa con Payero, Vázquez, De Luca, Folino, Sanabria, Johnsen, Thorsby, Vandeputte, Maleh e Okereke che hanno segnato ciascuno un gol. Parallelamente, la rete di assist vede Vandeputte in testa con 4 passaggi decisivi, mentre Vardy, Vázquez, Zerbin, Bianchetti e Bonazzoli ne hanno forniti due ciascuno. Questi numeri offrono una lente più precisa per valutare la qualità del gioco rispetto al semplice punteggio sul tabellone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonazzoli in testa con 7 gol: la Cremonese paga il prezzo della crisi

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