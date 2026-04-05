Domani sera si svolge un match tra Napoli e Milan, due squadre che arrivano all’appuntamento con percorsi diversi. La vigilia è stata caratterizzata da allenamenti e incontri tra i giocatori, senza eventi particolari o dichiarazioni di rilievo. Entrambe le squadre si preparano per questa sfida importante, che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica. La partita si giocherà in un impianto sportivo con capacità di pubblico limitata.

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Milan, in programma domani sera allo 'Stadio Diego Armando Maradona' alle ore 20.45. L'importanza del match è scontata, ma le due formazioni si sono avvicinate al big match in modo diverso. Infatti, le squadre, guidate rispettivamente da Antonio Conte e Massimiliano Allegri, hanno scelto percorsi opposti per preparare il big match nel giorno di Pasqua. Ecco come hanno passato la festività le due squadre. Sul fronte azzurro, Antonio Conte ha optato per un approccio più 'soft': allenamento nella mattinata di Pasqua e poi libertà concessa ai giocatori per il resto della giornata in modo da poter passare la festa con le proprie famiglie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Big match decisivo, ma le due squadre ci arrivano in modo diverso: ecco la Pasqua di Napoli e Milan

Lunedì Napoli-Milan: ecco come arrivano Conte e Allegri al big match del ‘Maradona’La classifica di Serie A, al momento, recita Inter prima con 69 punti, seguita dal Milan con 63 e dal Napoli con 62.

Leggi anche: La Juventus verso il big match col Napoli: McKennie lavora a parte ma ci sarà

Temi più discussi: Napoli-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Calendario Serie A aprile 2026: le gare da seguire, anche a Pasqua; Toto-ct e Napoli-Milan: la strana Pasqua di Conte e Allegri; Allegri alza l'asticella: 'Può essere un turno decisivo'.

Doppio big match decisivo in arrivo, il CorSera: Pasqua ScudettoCi siamo, domani riparte il campionato di Serie A Enilive: si ricomincia con la 31^ giornata e non ci si ferma più fino allo striscione del traguardo. Tutto è ancora in gioco: ... milannews.it

Serie A: riflettori sul Meazza e il Maradona per i big match di PasquaLa Serie A riparte con due big match. A San Siro, la capolista Inter riceve una Roma in piena lotta per il quarto posto ma gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoritissimi a 1,62 rispetto al 5,50 d ... ansa.it

Pasqua lontano da Napoli: cronaca di una malinconia che profuma di casa Essere lontani dalla propria terra durante le feste è sempre un po' difficile. Manca il rumore dei vicoli, manca il caos gioioso della famiglia e quel sole che solo il nostro mare sa rifletter facebook

Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie. Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e x.com