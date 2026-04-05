Due attori protagonisti della serie “Be My Sunshine” sono stati avvistati insieme durante le riprese di una scena. La coppia, che interpreta i ruoli di Haziran e Poyraz, ha passato del tempo insieme sul set, scatenando speculazioni sulla loro relazione. La serie, disponibile su Mediaset Infinity, racconta la storia d’amore tra i personaggi. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo a eventuali rapporti tra gli interpreti.

Scopri Be My Sunshine su Mediaset Infinity: la storia di Haziran e Poyraz tra romanticismo, conflitti e scenari mozzafiato nel cuore del Mar Egeo La piattaforma Mediaset Infinity accoglie nel suo catalogo gratuito “Be My Sunshine”, adattamento italiano della serie turca Ada Masal?, pronta a diventare un appuntamento fisso dal lunedì al venerdì. La strategia è chiara: puntare ancora una volta sul fascino delle dizi, un genere che negli ultimi anni ha dimostrato di avere un seguito sempre più fedele anche fuori dalla Turchia. Un’isola da sogno tra realtà e finzione. Uno degli elementi più seducenti della serie è senza dubbio la sua ambientazione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Be My Sunshine Sul Set E’ Nato L’Amore: I Due Attori Stanno Insieme?

Due attori dodicenni litigano sul set di “Harry Potter”: protocollo anti bullismo attivato da Warner Bros.Si è aperto un caso spinoso sul set della serie reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione.

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Be My Sunshine Sul Set E' Nato L'Amore: I Due Attori Stanno Insieme

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